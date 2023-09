"Passen gut zusammen": Dua Lipa megahappy mit ihrem Romain

Dua Lipa (28) und Romain Gavras (42) schweben auf Wolke sieben! Vor etwa vier Monaten hatten die Sängerin und der Regisseur auf dem Red Carpet ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Seitdem turteln Dua und Romain in der Öffentlichkeit, was das Zeug hält. So widmete die "Levitating"-Interpretin ihrem Liebsten liebevolle Geburtstagsgrüße im Netz und gewährte ihren Fans Einblicke in den gemeinsamen Urlaub. Wie glücklich Dua und Romain miteinander sind, macht jetzt auch ein Insider deutlich!

"Dua und Romain passen gut zusammen, weil sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen antreiben", erklärt der Informant gegenüber US Weekly und fügt außerdem hinzu: "Sie sind beide sehr kreative Menschen und haben die Kunst des jeweils anderen auf ein neues Level gehoben. Die Dinge werden ziemlich ernst und beide sind sehr glücklich." Auch verrät die Quelle, dass die beiden Turteltauben "immer lachen" und "ständig körperliche Zuneigung zeigen", während sie "versuchen, jeden Moment miteinander zu verbringen, den sie können."

Obwohl die Musikerin wohl kaum glücklicher sein könnte, könnte es in den nächsten Wochen deutlich unentspannter für sie werden, wie Radar Online berichtet: Laut Dokumenten verklagt ein Musikproduzent Dua auf Schadensersatz in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Angeblich verstieß sie während der Produktion von "Levitating" gegen das Urheberrecht und brach einen Vertrag.

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Instagram / dualipa Romain Gavras mit Dua Lipa in Griechenland, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Dua Lipa auf der Premiere von "Barbie" im Juli 2023

Anzeige

Findet ihr, dass Dua und Romain gut zusammenpassen? Ja, definitiv! Nein, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de