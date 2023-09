Umfrage: Welcher "B:Real"-Star unterhält euch am meisten?

Wer kann am meisten überzeugen? Seit heute steht der neue Cast der zweiten Staffel von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben offiziell fest. Die Reality-Daily-Soap begleitet verschiedene Promis durch ihren Alltag in der Hauptstadt Berlin. Neben den altbekannten Gesichtern dürfen sich die Fans auch auf einige neue Promis freuen – ab dem 2. Oktober geht es wieder los! Doch welcher Star ist schon jetzt euer Favorit?

Eric Sindermann (35) und seine Freundin Sanja Alena (31) sorgten mit ihrer offenen Beziehung bereits in der ersten Staffel für ordentlich Gesprächsstoff. Wertvolle Tipps bekamen sie unter anderem von ihren Freunden Chris Broy (34) und Diogo Sangre (28). Harmonischer lief es zunächst noch bei Mike Cees und Michelle Monballijn ab – doch nach der Sendung kam es bei ihnen ebenfalls zu Problemen. Wie es hier wohl weitergehen wird? Einen süßen Moment lieferten hingegen Kader Loth (50) und ihr Mann Ismet Atli. Dieser machte ihr im Finale sogar ganz romantisch einen zweiten Heiratsantrag. Unterstützt wurde er dabei von seinem Kumpel Cosimo Citiolo (41) und dessen Liebsten Nathalie Gaus.

Fans dürfen sich zudem auf ein Wiedersehen mit den Protagonisten Arielle Rippegather (32) und Gino Bormann (35) freuen. Sie wollen weiterhin Aufklärungsarbeit für die LGBTQ+-Szene verrichten. Auch die beiden einstigen Freundinnen Prinzessin Xenia (37) und Melody Haase (29) werden wieder mit von der Partie sein. In der ersten Staffel war vor allem ihr Streit ein großes Thema.

Aber auch sie werden sicherlich für ordentlich Zündstoff sorgen. Das TV-Sternchen Mrs.Marlisa war bereits in manchen Folgen zu sehen und sorgte mit ihrem kurzen Auftritt schon für Stress. Immer mit dabei: Ihr Ex Fabio De Pasquale! Ebenfalls am Start ist das Erotiksternchen Micaela Schäfer (39). Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin wird den Fans sicherlich viele weitere tiefe Einblicke geben – wahrscheinlich aber ganz ohne Zoff – und ohne Stoff?

Diese Neuzugänge vervollständigen den Cast: die ehemaligen Are You The One?-Stars Christin Queenie (27) und Sasa, der Temptation Island V.I.P. -Verführer Flocke sowie der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat Jonathan Steinig (27). Alle haben vor allem eins gemeinsam: Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Ob sich die Fans gerade deswegen auf die Neuen freuen?

Anzeige

ActionPress Eric Sindermann und Sanja Alena im Juli 2023

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Ex-Bachelorette-Boy

AEDT / ActionPress Micaela Schäfer beim AEDT-Sommerfest 2023

Instagram / christinokpara Christin Queenie, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de