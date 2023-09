Bonez' Freundin Mary stellt klar: Gibt keinen Baby-Content

Davon sind die Fans wohl enttäuscht. Bonez MC (37) und seine Freundin Mary gehen seit knapp zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Nachdem es zuletzt ruhiger um den Rapper und das Model wurde, machten schnell Trennungsgerüchte die Runde. Doch Mary zerschlug alle Vermutungen, als sie vor einigen Wochen ihre Schwangerschaft bekannt gab. Nur kurz darauf teilte die Influencerin das erste Bild mit ihrem Baby. Doch das wird wohl eine Rarität bleiben.

In einer Instagram-Fragerunde ärgert sich ein Fan über Mary: "Ich finde das echt blöd, so wenig zum Kind zu sagen. Wir haben uns alle so gefreut." Doch dazu hat die Influencerin eine klare Meinung. "Wollte euch gerne berichten, dass ich Mommy geworden bin, damit Verständnis aufkommt, weswegen ich so lange weg war", erklärt die Beauty. Aber das ist wohl auch alles, was Mary zukünftig über ihren Nachwuchs preisgeben wird. "Aber auf diesem Account hat ein Baby-Content nichts verloren. Ab und zu erzähle ich was von mir selbst, aber mein Baby halte ich aus allem raus: auch in Zukunft! Bitte respektiert das", fügt sie abschließend hinzu.

Ein anderer Fan hat ebenfalls eine Frage zu ihrem Kind: Wird Mary etwas zur Geburt erzählen? Auch dazu hat das Model eine klare Einstellung. "Nein! Finde, das ist was sehr intimes und privates. Das behalte ich für mich", erklärt die frisch gebackene Mama.

Anzeige

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Anzeige

Instagram / marys.crib Mary, Influencerin

Anzeige

Instagram / marys.crib Mary, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de