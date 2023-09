Kim Virginia hält "Are You The One?"-Paulina für "intrigant"

Kim Virginia Hartung (28) nimmt kein Blatt vor den Mund. In der aktuellen Staffel Are You The One? – Reality Stars in Love gibt es Drama zwischen Jennifer Degenhart, Danilo Cristilli (26) und Paulina Pilch. Kim wittert bei Jenny nicht wirklich ernste Absichten: Sie denkt, dass die Love Island-Bekanntheit das Ganze nur für mehr Sendezeit macht! Doch im Nachhinein stellt Kim gegenüber Promiflash fest, dass Paulina das Problem sei!

Die 28-Jährige habe in der Show zunächst sehr einseitig von dem Dreiecksdrama Wind bekommen. "Ich war in meiner Mike-Bubble und habe nur die Berichte von Paulinas Kindergarten mitbekommen und dachte, das wären kleine Spielereien von Jenny", erklärt sie im Promiflash-Interview. So habe sie gedacht, dass Jenny die Streitereien nur für ihre Sendezeit aufrechterhalte. "Ich habe erst kurze Zeit später erfahren, was Paulina für ein intriganter Mensch ist", stellt Kim jetzt klar.

Doch wieso ist Paulina überhaupt ausgerastet? "Mir ging es darum, dass Danilo erst Jenny im Bett haben, dann aber neben mir schlafen wollte", berichtet sie Promiflash. Dass sich zwei Frauen wegen eines Mannes streiten müssen, der sich nicht entscheiden könne, sei ihr ein Dorn im Auge gewesen.

RTL / Frank Beer Jenny Degenhart, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

RTL / Frank J. Fastner Kim Virginia, "Temptation Island"-Verführerin 2022

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch im Juli 2023

