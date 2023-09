"Love Island"-Fans: Will Evi mit Perücken-Story nur Mitleid?

Ringt sie etwa nur um Aufmerksamkeit? Aktuell läuft die achte Staffel von Love Island. Am Montag sind die ersten zehn Islander in die griechische Villa gezogen. Neben heißen Flirts hoffen die Singles auch auf die große Liebe. Bereits in der ersten Folge gab Kandidatin Evi ein intimes Geheimnis preis: Sie trägt eine Perücke. Im Netz kommt ihr Geständnis allerdings nicht gerade besonders gut an...

Auf X wird die Vorstellungsrunde der Teilnehmer bereits ausgiebig diskutiert – dabei ist vor allem Evis Tränengeständnis ein großes Thema. "Du musst ein aufregendes Leben führen, wenn dein Highlight ist, einer Bande Schwachstruller in einem Spartensender zu erzählen, dass du 'ne Glatze hast" oder "Deine Fake-Wimpern stören mich mehr als deine Perücke", wettern zwei User auf der Plattform. Ein dritter witzelt: "Seit der Bachelorette sind Perücken doch eh trendy."

Will die 28-Jährige also nur bemitleidet werden? In der Folge war jedenfalls spürbar, wie nahe ihr der Schicksalsschlag noch immer geht. Demzufolge sei die emotionale Enthüllung ein großer Schritt für sie gewesen. "Dieser Tag heute war der wichtigste in meinem Leben", erklärte Evi vor laufenden Kameras und fügte hinzu: "Ich bin happy, dass ich das gesagt habe! Jetzt geht es mir super."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

