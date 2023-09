"Bin perfekt": Eric Sindermann hat genug an sich gearbeitet

Er ist offenbar sehr zufrieden mit sich selbst. Nach der erfolgreichen ersten Staffel von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben dürfen sich die Fans ab Oktober über eine Fortsetzung freuen – diesmal mit 100 Folgen. Die Realitystars Eric Sindermann (35) und Sanja Alena (31) sind auch wieder dabei und werden sicherlich wieder für pures Entertainment sorgen. Promiflash hat nachgehakt: Möchte Eric in der zweiten Staffel etwas anders machen?

Im exklusiven Interview mit Promiflash im Rahmen der Dreharbeiten zu "B:Real", steht der 35-Jährige nun Rede und Antwort. "Also ich denke, so wie ich bin, bin ich einfach perfekt", macht Eric deutlich und fügt hinzu: "Ich habe mich in meinem Leben schon genug reflektiert und ich werde mich in keiner Art und Weise ändern – das gehört zu mir dazu." Laut eigenen Aussagen erfahre der Muskelmann häufig Neid, da er die Träume der "normalen Bevölkerung" lebe.

Und wann sehen die Fans mal den echten Eric? Auch darauf findet die TV-Bekanntheit eine klare Antwort. "Ich würde sagen, gerade bei der zweiten Staffel kann man wirklich zu einer Million Prozent den richtigen Eric sehen", erklärt er verheißungsvoll im Gespräch. Dennoch liege die Aufgabe des selbst ernannten Modekönigs von Deutschland eher darin, die Leute zu belustigen.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

RTL II Sanja Alena und Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

AEDT / ActionPress Eric Sindermann, Februar 2022

RTL II Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

