Cheyenne Ochsenknecht staunt, wie schnell ihre Kids wachsen

Cheyenne Ochsenknecht (23) kann es selbst kaum glauben. Die Tochter von Natascha (59) und Uwe Ochsenknecht (67) war im März 2021 zum ersten Mal Mama geworden. Doch damit war die Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Die Beauty und ihr Mann Nino Sifkovits begrüßten im Mai dieses Jahres ihren Sohn auf der Welt. Wie schnell ihr Kids groß werden, lässt Cheyenne staunen.

In ihrer Instagram-Story berichtet das Model davon, wie es den Kleiderschrank seiner Sprösslinge aussortieren muss. "Matteo passt einfach nichts mehr, ich musste jetzt wirklich schon die Kiste holen mit den Sachen für sechs bis neun Monate und Matteo ist vier Monate!", staunt die 23-Jährige und erklärt, dass das die Größe von Tochter Mavie (2) mit einem halben Jahr gewesen sei. "[Matteo] wächst einfach zu schnell. […] Die Zeit rennt", stellt die Beauty fest, hält sich ungläubig eine Hand an den Kopf und zieht einen Schmollmund. Und auch ihr kleines Mädchen passt nicht mehr in ihre Sachen: "Sie trägt vier bis fünf Jahre mit zweieinhalb. Ich bin geschockt!"

Kann sich Cheyenne daher vorstellen, das Ganze noch einmal von vorne zu erleben und weitere Kinder zu bekommen? "Ninos Wunsch war als erstes Kind ein Mädchen", hatte die Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht (31) erklärt und weiter ausgeführt: "Jetzt, wo das Zweite ein Junge ist, ist es umso perfekter mit der Kinderplanung aufzuhören."

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits mit Mavie im Oktober 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

