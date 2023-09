Ist "Love Island"-Fabi neidisch auf Alessandras Promi-Ex?

Hat Alessandra sich und Fabi damit einen Stein in den Weg gelegt? Die Zürcherin hat bei Love Island ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen und bildet derzeit sogar ein Couple mit ihm. Die Chemie scheint zwischen ihnen zu stimmen – sie werden auch immer vertrauter miteinander. Doch eine Sache scheint dem Beamten nun übel aufzustoßen. Alessandra plaudert ausgerechnet mit seinem Konkurrenten Daniel über ihren prominenten Ex!

Bei dem Verflossenen der Schweizerin soll es sich um den französischen Nationalspieler William Saliba handeln. Im Gespräch mit Daniel verriet sie: "Er hat in Frankreich gelebt. Ich bin immer hingeflogen, weil er Fußballspieler war, auch professionell." Sie habe ihn im Urlaub kennengelernt und am Anfang nicht gewusst, wer er ist. Auch wenn es um ihren Ex ging, beäugte Fabi Alessandras Unterhaltung mit Daniel kritisch. Kurz darauf suchte er das persönliche Gespräch, um herauszufinden, was die beiden miteinander gesprochen haben. "Ist da jemand eifersüchtig?", fragte ihn die Blondine daraufhin. Fabi gestand daraufhin: "Ein paar Unsicherheiten sind da schon da."

Optisch dürfte die 26-Jährige voll ins Fabis Beuteschema passen. Gegenüber Promiflash hatte er vor der Show verraten, wie er sich seine Traumfrau vorstellt: "Sie sollte nicht größer als 1,75 Meter sein. Blonde Haare und blaue Augen sind mir wichtig."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Getty Images William Saliba im Juli 2023 in Nürnberg

RTLZWEI Alessandra bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Alessandra und Fabi bei "Love Island"

