Nach Ehe-Aus: Sophie Turner knutscht am Set ihren Co-Star

Sophie Turner (27) geht aktuell durch keine einfache Zeit. Die Schauspielerin wurde berühmt durch ihre Paraderolle der Sansa Stark in Game of Thrones. Seither zählt sie zu den ganz großen der Filmbranche. Doch mit dem wachsenden Erfolg stieg auch das mediale Interesse an ihrem Privatleben. Nach ihrem plötzlichen Ehe-Aus mit dem Musiker Joe Jonas (34), steht ihr neues Single-Dasein nun im Rampenlicht. Jetzt überrascht die Beauty ihre Community: Knutscht Sophie etwa schon wieder einen neuen Mann?

Es gibt Entwarnung für alle Fans der 27-Jährigen: Denn auch wenn aktuelle Bilder, die TMZ vorliegen, sie turtelnd am Strand mit einem Mann zeigen, handelt es sich dabei nicht um ernsthafte Liebesbekenntnisse. Die Aufnahmen entstanden im Rahmen der Dreharbeiten der Serie "Joan". Für diese ging es heiß her zwischen Sophie und ihrem Co-Star Frank Dillane (32). In der TV-Produktion spielt die Britin die Ehefrau des "Fear the Walking Dead"-Darstellers.

Neben den Kussbildern der beiden Schauspieler hatte zuletzt noch ein weiteres Detail vom "Joan"-Set überrascht. Denn für ihre Rolle musste Sophie sich wohl einer Typveränderung unterziehen. Wie Bilder gezeigt hatten, trägt sie ihre Haare künftig in einem platinblonden Bobschnitt.

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de