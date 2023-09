Samantha Abdul packt Details über unangenehmstes Date aus!

Samantha Abdul (33) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Influencerin hatte 2018 mit ihrem damaligen Mann Oleg Justus (35) ihren Sohn Ilja auf der Welt begrüßt. Trotz ihres gemeinsamen Kindes war die Beziehung vor vier Jahren in die Brüche gegangen. Auch ihre folgenden Beziehungen mit Mischa Mayer (31) und Brett Oppenheim (46) waren nichts für die Ewigkeit gewesen. Ob sie aktuell datet, lässt die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin nicht durchblicken – dafür verrät Samantha nun, was ihr bisher schlimmstes Rendezvous gewesen ist!

In ihrer Instagram-Story startet die Tätowiererin eine Fragerunde, in der ein Fan wissen will, welche Situation mit einem Mann sehr unangenehm für sie gewesen sei. Die Beauty erklärt, dass sie mal jemanden getroffen habe, mit dem sie sich sehr gut verstanden habe. "Dann waren wir ein paar Tage gemeinsam weg und es war einfach nur strange und wir haben null miteinander gevibt", plaudert die Mama aus. Mit dem Unbekannten habe sie in ihrem Kurzurlaub nichts unternommen, weshalb schnell Langeweile aufgekommen sei. "Es war wirklich Zeitverschwendung. Da war ich das erste Mal echt bisschen überfordert mit der Situation", gibt sie zu.

Doch kann sich Sam vorstellen, per Dating-Apps nach ihrem Mr. Right zu suchen? "Ich hatte Raya, war genauso unnötig für mich wie jede andere Dating-App", verriet die Influencerin bereits in der Vergangenheit. Auf dieser exklusiven Plattform können Prominente und Reiche nach ihrer besseren Hälfte Ausschau halten. "Ist nicht so meins, diese virtuellen Daten", stellte die 33-Jährige klar.

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im August 2023

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im August 2023

