Abschluss der Invictus Games: Prinz Harry kommen die Tränen!

Prinz Harry (39) zeigt sich von seiner emotionalen Seite! Am 9. September starteten die diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf. Prinz Harry, der die Veranstaltung 2014 ins Leben gerufen hatte, war dafür extra nach Deutschland gereist. Am Samstag kam das Sportereignis dann zu einem Ende. Ebenso spektakulär wie das Event gestartet war, endete es auch: Harry überraschte mit einer emotionalen Abschlussrede!

Wie unter anderem Mirror berichtet, sei der 38-Jährige am Samstagabend den Tränen nahe gewesen, als er ein letztes Mal auf der Bühne der Veranstaltung stand und von einer besonderen Begegnung im Rahmen der Spiele erzählte. Das sei laut der Körpersprachenexpertin Judi James alles andere als geplant gewesen. Laut ihr habe Harry anfangs gewirkt, als wolle er seine Rede im Stil eines militärischen Anführers halten. "Seine Körpersprache verriet jedoch eine andere Geschichte, denn seine Emotionen sickerten durch und übernahmen zeitweise die Oberhand", verrät sie.

Aber nicht nur Harrys Rede und Emotionen sorgten an dem Abend für Aufsehen. Auch sein Outfit und das seiner Frau Herzogin Meghan (42) begeisterten die Leute. Während der Sohn von König Charles III. (74) einen schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd und ebenfalls schwarzen Schuhen trug, wählte seine Liebste ein elegantes Dress in Blaugrün. Das körperbetonte Kleid der 42-Jährigen sorgte mit seinem pflanzenartigen Lochmuster für einen ganz besonderen Hingucker.

