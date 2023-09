Große "The Voice"-Konkurrenz bei BFFs Giovanni und Ronan?

In wenigen Tagen ist es so weit: The Voice of Germany geht wieder los! Am 21. September können die Fans der Gesangsshow sich wieder auf jede Menge Talents und witzige Kampfansagen der Coaches freuen. Auf den Stühlen sitzen dieses Jahr unter anderem der Bro'Sis-Star Giovanni Zarrella (45) und der irische Schnulzensänger Ronan Keating (46). Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft – können die Musiker da überhaupt die Ellenbogen ausfahren?

"Mir fällt das immer schwer, also ich möchte nicht blöd oder so sein", gesteht Giovanni gegenüber Promiflash beim 30. Geburtstag von Bildergarten Entertainment. Er und der "If Tomorrow Never Comes"-Interpret haben schon abgesprochen, den Konkurrenzkampf nur in der Show auszutragen: "Wir wollen natürlich beide tolle Talente. Wir kämpfen auch um die Talente, aber wir gehen nie unter die Gürtellinie."

Giovanni und Ronan seien wie Brüder. "Ich liebe Ronan [...] und ich bin superdankbar, dass er dabei ist. Und er ist, glaube ich, auch ganz froh, dass ich dabei bin", führt der Mann von Jana Ina Zarrella (46) aus. Apropos Jana Ina – die Moderatorin ist auch ganz begeistert, dass ihr Liebster am Start ist. "Jana ist durchgedreht. [Sie] ist der größte 'The Voice of Germany'-Fan überhaupt", plaudert der 45-Jährige aus.

Getty Images Ronan Keating im September, 2021

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

Getty Images Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella, 2022

