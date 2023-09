Katy Perry: Ex Russell Brand hat offenbar ein Machtproblem!

Hat Russell Brand (48) gerne die Macht über alles? Seit dem Wochenende reißen die negativen Schlagzeilen um den Comedian nicht ab. In einem Dokumentarfilm wird dem Ex von Katy Perry (38) von fünf Frauen vorgeworfen, sie auf dem Höhepunkt seiner Karriere sexuell belästigt und sogar vergewaltigt zu haben. Jetzt geht ein altes Interview seiner Ex-Frau viral. In diesem deutet Katy an: Russell hat ein Problem mit Macht!

2013 sprach die Sängerin mit Vogue über das Ende ihrer Beziehung mit dem Komiker. "Als ich ihn kennenlernte, wollte er zuerst jemand Gleichgestellten. Ich glaube, dass starke Männer oft jemand Gleichgestellten wollen, aber dann bekommen sie diesen Gleichgestellten und sagen: 'Ich kann mit Gleichheit nicht umgehen'", verriet die "Dark Horse"-Interpretin. Zudem erzählte sie, dass Russell nur schwer damit klar gekommen sei, dass sie während ihrer Tour der Boss war. Es scheint ganz so, als deutete Katy auf ein Machtproblem bei ihrem Ex hin.

2010 hatte Russell die Ehe mit der Musikerin via Textnachricht beendet. Zu dieser Zeit soll der TV-Star laut der Doku auch die Frauen missbraucht haben. Ob Katy das herausgefunden hatte? Zumindest deutete sie damals in dem Interview an, auch Dinge über ihren Ex in Erfahrung gebracht zu haben, die sie nicht öffentlich preisgeben könne.

