"Love Island"-Alessa lästert: Viele Fans fordern Rauswurf!

Love Island steht eigentlich für Flirts, Sonne und gute Laune. Doch die vergangene Folge wurde von einer bestimmten Situation ganz besonders überschattet. Die Kandidatin Alessandra wurde eifersüchtig, als die Granate Jeanine ihr Interesse an Fabi kundgab. Daraufhin lästerte die Schweizerin fies über die Neue. Im Netz kam das überhaupt nicht gut an – viele Zuschauer fordern nun sogar Alessandras Rauswurf!

2.948 Promiflash-Leser nahmen an der Umfrage teil, in der es um Alessas Exit geht [Stand 17. September, 11:30 Uhr]. Und tatsächlich sind 59,7 Prozent (1.760 Votes) dafür, dass die Blondine wegen Bodyshaming rausfliegen sollte – denn ihre Aktion "geht gar nicht". Wiederum 40,3 Prozent (1.188 Stimmen) meinen, dass das Ganze gar nicht so schlimm gewesen sei. Auf Social Media geht die Debatte weiter.

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram diskutieren die Zuschauer angeregt weiter. "Ging gar nicht von ihr. Raus mit ihr" oder "Stille Wasser sind tief, würde ich mal sagen. Und dann noch diese Aussage", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Manche nehmen Alessandra aber auch in Schutz: "Bei ihr heißt es Bodyshaming, aber die Hälfte der Zuschauer zieht über die Dame mit den aufgespritzten Lippen her."



"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Jeanine bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de