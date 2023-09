"Love Island"-Alessandra macht Jeanine eine Kampfansage!

Alessandra fährt ihre Krallen aus! Die Zürcherin bildete bei Love Island anfangs ein Couple mit Fabi. Der Beamte zeigte in den ersten Tagen große Eifersucht, weil alle Neuankömmlinge Interesse an seiner Auserwählten hatten. Doch dann kam Jeanine in die Villa und sorgte dafür, dass auch Alessandra grantig wurde. Die Studentin zog sogar fies über ihre Konkurrentin her. Jetzt macht sie Jeanine sogar eine Ansage.

Nachdem Fabi vom Date mit Jeanine kam, wollte Alessandra wissen, wie das Ganze verlief und ob er ihr die richtigen Signale gegeben habe. "Findest du sie optisch hübsch?", fragte sie den Brandenburger. Er erklärte, dass sie für ihn auf einer Skala von eins bis zehn eine acht sei. Kurz darauf suchte der 25-Jährige das Gespräch zu Jeanine, die ihm klarmachte: "Ich wusste, worauf ich mich eingelassen habe. Ich verstehe sie, aber du bist ja auch nicht abgeneigt, mich kennenzulernen." Um alles zu klären, kam sie deshalb auch zu Alessa. "Ich fühle mich so ein bisschen unwohl. Ich habe von dir auch voll die Bad Vibes bekommen, aber ich kann es auch verstehen", versuchte sie ihr nahezulegen. Ihre Konkurrentin betonte jedoch: "Wenn du hier reinkommst und mir eine Kriegserklärung machst, [...] dann bekommst du eine Kriegserklärung."

Doch ist da vielleicht etwas falsch bei der 26-Jährigen angekommen? Jeanine ist zumindest der Meinung, dass das nicht ihr Ziel gewesen sei – am Ende müsse ohnehin Fabi entscheiden. Dennoch scheinen sie sich vorerst zu vertragen. Für Alessandra ist klar: "Solange sie mir nicht noch mal in die Quere kommt, habe ich auch kein Problem damit, normal zu ihr zu sein."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Jenny, Vanessa, Alessandra, Evi und Laura, "Love Island"-Kandidatinnen

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Jeanine bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Fabi und Alessandra bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de