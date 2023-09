Sylvie Meis macht den "Love Island"-Kandidaten eine Ansage!

Sylvie Meis (45) spricht Klartext. Auch bei der diesjährigen Staffel von Love Island fanden sich wieder liebeshungrige Singles im Paradies zusammen, um am Ende mit der großen Liebe nach Hause zu gehen. Eigentlich ein ganz simples Konzept mag manch einer behaupten. Doch werden bei der dritten Paarungszeremonie unerwartet ernste Töne angeschlagen. Und diese haben es in sich: Sylvie hat genug vom passiven Verhalten der Islander!

"Zu denken, ich bleibe lieber mit meinem Couple zusammen, so bleibe ich in der Villa und gewinne das Ding hier – das funktioniert nicht", macht die gebürtige Niederländerin deutlich. Schließlich habe noch kein Paar "das von der allerersten Paarungszeremonie weiter gekommen ist, gewonnen", fährt sie fort. So wie die Moderatorin es momentan einschätze, fehle es dem ein oder anderen Single vielleicht sogar schlicht an "Authentizität". Doch endet Sylvies Ansage hier noch nicht: "Und noch eines: Alle Islander sind gleich. Egal, ob man von Tag eins da ist oder später eingezogen ist. Das ist scheißegal!"

Die Rüge sorgte prompt für einen emotionalen Moment. "Ich wünsche mir einfach, dass viele hier einfach offener wären und jedem hier mehr Chancen geben", erklärt Nachzüglerin Celine. Damit traf sie bei Jeanine offenbar einen wunden Punkt. "Ich habe mich falsch verstanden und sehr unwohl gefühlt", erinnert sich diese unter Tränen an ihr kaltes Willkommen in der Villa.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL2 Derryl, Robert, Jeanine und Celine bei "Love Island"

