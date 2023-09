"Love Island"-Premiere: Zuschauer entscheiden live über Exit

Das gab es noch nie bei Love Island! Aktuell läuft die achte Staffel der beliebten Datingshow über die Bildschirme. In diesem Jahr wird Profikupplerin Sylvie Meis (45) von Co-Moderator Oli P. (45) unterstützt. Abgesehen vom neuen Zuschauer-Voting hat sich am Konzept der Sendung aber nicht viel verändert – bis jetzt. Jetzt gibt es eine weitere Neuerung: Die Community entscheidet live über den nächsten "Love Island"-Exit!

Das bestätigt nun eine aktuelle Pressemitteilung von RTLZWEI. Zum ersten Mal wird es einen Live-Auszug aus der "Love Island"-Villa geben. Für wen die Zeit auf der griechischen Liebesinsel vorbei ist, liegt diesmal in den Händen der Zuschauer – und zwar beim Live-Voting in der "Love Island"-App. Die zweite Liveshow läuft am 18. September ab 20:15 Uhr.

Für wen könnte es knapp werden? Zuletzt entsetzte Kandidatin Alessandra die Fans mit abfälligen Bemerkungen bezüglich der Granate Jeanine. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram diskutierten die Zuschauer bereits ausgiebig darüber. "Ging gar nicht von ihr. Raus mit ihr" oder "Stille Wasser sind tief, würde ich mal sagen. Und dann noch diese Aussage", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten bei der Paarungszeremonie

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTL II Sylvie Meis mit den "Love Island"-Kandidatinnen

