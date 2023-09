Will Kanye Wests Bianca durch Modestil mehr ins Rampenlicht?

Bianca Censori und Kanye West (46) sorgen für jede Menge Aufsehen. Der Rapper und die Designerin sollen sich Anfang dieses Jahres das Jawort gegeben haben. Mittlerweile zeigen sich die beiden oft gemeinsam und geraten dabei immer wieder in die Kritik: Vor allem ihr Kleidungsstil sorgt oft für Schlagzeilen. Ist das etwa die Absicht des Paares? Insbesondere Bianca soll das wohl aus PR-Gründen machen!

Wie ein Experte jetzt gegenüber Mirror erklärt, soll die Liebste des Rappers bestimmte Pläne mit ihren gewagten Looks verfolgen. "Vielleicht ist Biancas aktueller Modestil weniger ein Hilferuf als vielmehr der Wunsch, öffentlich Aufmerksamkeit zu erregen. Das Erzeugen von Kontroversen durch Mode ist nicht neu. Es ist seit Jahrzehnten ein bewährtes Mittel, um im Rampenlicht zu stehen", so der Spezialist. Auch die Ähnlichkeiten zu den Looks von Yes Ex-Frau Kim Kardashian (42) sollen kein Zufall sein: "Bianca versucht, ihren Prominentenstatus zu erhöhen, indem sie es [Kim] gleichtut."

Oder ist vielleicht doch Kanye der Kopf hinter Biancas Modeentscheidungen? "Niemand kann sie retten, weil Kanye Blockaden um sie herum errichtet hat", hatte ein Insider gegenüber Daily Mail verraten. Angeblich soll er bezüglich ihrer Kleidung kein "Nein" akzeptieren. "Bianca tut, was Kanye sagt", erklärt die Quelle.

Getty Images Rapper Kanye West 2015

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

