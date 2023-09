Dieses Paar ist euer Favorit bei "Das Sommerhaus der Stars"!

Wer macht das Rennen beim Sommerhaus der Stars? Ab heute flimmert die neue Staffel der Realityshow über die Bildschirme und wird wieder für richtig viel Gesprächsstoff sorgen. Bereits jetzt ist bekannt, dass es bei Walentina Doronina (23) und ihrem Verlobten Can Kaplan mit einem anderen Paar so richtig krachen wird. Das kommt bei den Zuschauern sicher nicht gut an – aber wer hat denn die besten Chancen auf den Sieg? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 19. September, 19:30 Uhr] zeichnet sich ein schwacher Favorit ab: 1.333 von insgesamt 3.943 Stimmen – also 33,8 Prozent – sind dafür, dass Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) das Sommerhaus in diesem Jahr gewinnen. Hinter dem Influencer-Pärchen landen auf Platz zwei mit 917 Votes und 23, 3 Prozent Claudia Obert (61) und Max Suhr (25). Mit 18,1 Prozent schaffen es Justine Dippl und Arben Zekic immerhin noch auf Platz drei.

Das sind also die drei Favoritenpärchen der Fans – und es gibt auch einen klaren Verlierer! Lediglich 32 Leute wollen Maurice Dziwak und Ricarda Raatz auf dem Thron sehen. Ob das daran liegt, dass das Paar schon ausgeplaudert hat, dass es sich getrennt hat? Gegenüber RTL bestätigten die Love Island-Stars schon vor der Ausstrahlung, dass ihre Liebe das Sommerhaus nicht überstanden hat.

Zico Banach und Pia Tillmann

Claudia Obert und ihr Freund Max

Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

