Ihr findet: Diese "Love Island"-Kandidaten sollen fliegen!

Kommt es tatsächlich so? Die achte Staffel von Love Island geht bereits in die zweite Woche. Schon die ersten sieben Tage boten so einiges an heißen Flirts und emotionalen Eifersuchtsszenen. Drei Kandidaten mussten zudem bereits ihre Koffer packen. Zuerst erwischte es Sunnyboy Ray – Vanessa und Daniel mussten ebenfalls die Heimreise antreten. Heute Abend steht der nächste Doppel-Exit an – wer soll verschwinden?

Ihr habt entschieden! Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 19. September 2023, 18:24 Uhr] sieht es vor allem für diese beiden Islander schlecht aus. Von insgesamt 458 Teilnehmern finden 192 (41,9 Prozent), dass Alessandra nichts mehr in der Villa verloren hat. Genauso wie Granate Derryl – 90 Leser (19,7 Prozent) denken, dass er ebenfalls gehen sollte. Auch für Jeanine sieht es nicht unbedingt rosig aus – sie bekommt 68 Stimmen (14,8 Prozent).

Für Vanessa ist das Abenteuer "Love Island" bereits beendet – die Zuschauer wählten sie raus. Im Interview mit Promiflash verrät die Beauty, wie es ihr nach ihrem Exit geht. "Man rechnet nie damit, man genießt einfach die Zeit", erklärt die Kuppelshow-Teilnehmerin.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Alessandra und Fabi, "Love Island"-Teilnehmer 2023

RTL2 Derryl, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

