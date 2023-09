"Love Island": Das ist euer neues Lieblings-Couple der Show!

Welches Duo konnte die Promiflash-Leser dieses Mal am meisten überzeugen? Zum Auftakt der zweiten Woche stand bei Love Island bereits die dritte Paarungszeremonie an. Wie immer durften die Granaten den Anfang machen und wählen, mit welchem Single sie ein Paar bilden möchten. Dabei wurden die bestehenden Couples erneut ziemlich durchgemixt. Ihr habt abgestimmt – dieses Paar ist euer neuer Favorit!

Wie aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 19. September 2023, 8:40 Uhr] hervorgeht, geben besonders Leon und Laura ein gutes Paar ab: Von insgesamt 426 Teilnehmern finden 220 (51,6 Prozent) die zwei am besten – damit führen der Student und die Ticketberaterin das Couple-Ranking mit Abstand an. Auf Platz zwei landen Fabi und Jeanine mit 64 und damit glatten 15 Prozent der Stimmen, dicht gefolgt von Evi und Robert sowie Jenny und Luca. Die beiden Pärchen ergattern jeweils 49 (11,5 Prozent) und 48 Stimmen (11,3 Prozent). Ähnlich sieht es bei Vanessa und Derryl (19 Stimmen, 4,5 Prozent) sowie Hannes und Celine (18 Stimmen, 4,2 Prozent) aus. Nicht ganz so gut kommen bisher Daniel und Alessa an. Sie bilden mit rund zwei Prozent das Schlusslicht des Votings.

Vanessa hatte bislang mit Hannes ein Couple gebildet. Doch der Sohn von Markus Mörl (64) hat das Interesse an ihr verloren – ihm fehlte der Tiefgang. Umso mehr scheint dafür Granate Derryl von der Beauty angetan zu sein. "Ich möchte sie weiter kennenlernen", erklärte der Schweizer während der Paarungszeremonie.

RTLZWEI / Magdalena Possert Robert und Evi bei "Love Island" 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl und Vanessa bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Celine und Hannes bei "Love Island" 2023

