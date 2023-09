Granatenwahl: Das sind die zwei neuen "Love Island"-Couples

Bei Love Island ist fast nichts mehr so, wie es war! Vor wenigen Tagen sind die Granaten Derryl, Robert, Jeanine und Celine in die Villa eingezogen. Doch gerade die Mädels wurden alles andere als freundlich empfangen – zumindest von ihren Konkurrentinnen. Alessandra startete sogar eine fiese Lästerattacke. Die Moderatorin Sylvie Meis (45) machte den Islandern daraufhin eine Ansage, dass jeder in der Show willkommen ist. Die Neuankömmlinge dürfen sich jetzt auch als erstes ihr Couple aussuchen und haben damit alles durcheinandergebracht!

Derryl ist in der Paarungszeremonie als erstes an der Reihe und wählt Vanessa. "Ich möchte sie weiter kennenlernen", begründete der Schweizer. Die 22-Jährige erklärt daraufhin: "Ich habe heute nicht mit so was gerechnet." Anschließend ist Robert an der Reihe, der sich für Evi entscheidet. "Wir werden bestimmt ganz viel Spaß haben", freut sich die Hotelfachfrau. Celines und Jeanines Entscheidung sowie die der anderen Islander wird erst in der nächsten Folge zu sehen sein. Offenbar kommt es danach auch zu dem ersten Rauswurf. In der Vorschau ist zu sehen, wie Sylvie sagt: "Du musst sofort die Villa verlassen."

Vanessa hatte bislang mit Hannes ein Couple gebildet. Doch der angehende Rapper hat das Interesse an ihr verloren – ihm fehlte der Tiefgang. Umso mehr scheint ihn Celine zu reizen. "Wenn wir gut viben, wäre ich offen für mehr!", gab der 24-Jährige zu verstehen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl und Vanessa bei "Love Island" 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Robert und Evi bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Celine und Hannes bei "Love Island" 2023

