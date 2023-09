Simone Ballack gedenkt Emilios (†18) zum 21. Geburtstag

Der Schmerz über den Verlust sitzt immer noch tief. Seit August 2021 muss Simone Ballack (47) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Sohn Emilio (✝18) ist im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Am Dienstag wäre das Kind von Michael Ballack (46) 21 Jahre alt geworden. Zu Emilios Geburtstag findet Simone nun rührende Worte.

Auf ihrem Instagram-Profil postet die 47-Jährige nostalgische Schnappschüsse, die sie mit ihrem Jungen zeigen. "Alles Gute im Himmel, Emilio. Ich vermisse dich so sehr", schreibt Simone und fügt hinzu: "Heute wärst du 21 Jahre alt geworden. Ich versuche, dankbar zu sein für die guten Dinge in meinem Leben, aber es klappt nicht immer." Für die dreifache Mama ist der Tag nur schwer zu ertragen. Egal, ob lachen oder weinen – keines von beidem fühle sich richtig für sie an.

Am 5. August jährte sich Emilios Todestag zum zweiten Mal. Gegenüber Bild verriet die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin, dass sie dafür nach Italien gereist war. Ihr neuer Partner Heiko Grote erklärte: "Wir fahren an den Gardasee." Der Unternehmer habe Simone an diesem Tag besonders zur Seite gestanden und versucht, ihr Halt zu geben und Trost zu spenden.

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihrem Sohn Emilio

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de