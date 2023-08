Simone Ballack verbringt Sohn Emilios Todestag am Gardasee

Für Simone Ballack (47) ist heute kein leichter Tag. Vor zwei Jahren, am 5. August 2021, war ihr Sohn Emilio (✝18) bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin machte in den darauffolgenden Monaten eine schwere Zeit durch. Auch jetzt, rund um die Jahrestage, macht Simone der Verlust ihres Sohnes besonders zu schaffen. Seinen zweiten Todestag verbringt sie nun in Italien.

"Ich möchte Emilios Todestag nicht allein und nicht in Deutschland verbringen. Ich möchte wegfahren", erzählte die 47-Jährige Bild. Ihr neuer Partner Heiko Grote klärte auf: "Wir fahren an den Gardasee." Der Unternehmer stehe ihr an diesem Tag besonders zur Seite und versuche, ihr Halt zu geben und Trost zu spenden.

Am Freitag zeigten sich Simone und Heiko verliebt auf einer Promi-Party in Kitzbühel und feierten dort ihr Red-Carpet-Debüt. "Kitzbühel ist aber nur eine Zwischenstation für uns, morgen geht es in den Urlaub. Das Ziel wird nicht verraten", hatte sie zu diesem Zeitpunkt Bunte erzählt.

ActionPress Simone Mecky-Ballack, Unternehmerin

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote im Juli 2023

