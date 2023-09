Simone Ballack strahlt mit ihrem Neuen beim Oktoberfest!

Simone Ballack (47) und ihr Liebster amüsieren sich zünftig! Nach der Trennung von Andreas Mecky hat sich die einstige Promi Big Brother-Kandidatin vor rund zwei Monaten neu verliebt – und zwar in den Hotelunternehmer Heiko Grote. Ihre Liebe wollten die beiden eigentlich noch nicht publik machen, doch als Knutschfotos auftauchten, war das Geheimnis Geschichte. Jetzt zeigen sich Simone und Heiko aber gerne in der Öffentlichkeit. So auch bei der Wiesn in München!

Am Samstag besuchten die 47-Jährige und ihr Partner gemeinsam die Wiesn und waren dort offenbar bester Laune. "Erster Wiesntag. Traumwetter. Schön war's", schwärmt Simone auf Instagram. Dazu teilt sie ein süßes Pärchenfoto, auf dem die beiden in schicker Tracht in die Kamera strahlen: Sie in einem roten Dirndl mit edlen Verzierungen und Schleifen an den Schultern – Heiko in einer traditionellen Lederhose mit einer schwarzen Weste und einem Hemd.

In der bayerischen Hauptstadt haben sich die Turteltauben auch kennengelernt. "Wir sind auf einem Sommerfest in München erstmals intensiv ins Gespräch gekommen. Da hat mir Simone erzählt, dass sie schon viel länger als alle ahnen von ihrem Ehemann getrennt ist. Perfekt, ich war auch Single", erzählte Heiko im Bunte-Interview und fügte hinzu: "Dass es uns beide so schnell erwischt, damit hätten wir nicht gerechnet."

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Juli 2023

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote im August 2023

