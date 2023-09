Vor dem Start: Joachim Llambi in Flugzeugunfall verwickelt

Das war wohl ein Schreckmoment für ihn! Joachim Llambi (59) ist ein gefragter TV-Star. Schon seit erster Stunde sitzt der Tanzprofi in der Jury von Let's Dance. Auch in anderen Shows ist er regelmäßig zu Gast und arbeitet auch im Turniertanz als Wertungsrichter. Sein Terminkalender ist eigentlich voll – und jetzt war Joachim auch noch in einen Unfall verwickelt: Auf dem Flughafen rammte ein anderer Flieger seine Maschine!

Auf Instagram macht der 58-Jährige seinem Ärger über den Schreckensmoment Luft. "Kurz vor dem Start in Palma rammt uns ein anderes Flugzeug mit seinem Flügel [...]. Polizei, Feuerwehr, zig Mitarbeiter des Flughafens, alle standen um unser Flugzeug", berichtet Llambi. Er ärgere sich vor allem darüber, dass er nun Verspätung habe: "So ein Chaos, meine ganzen Termine gehen flöten."

Auf Unterstützung von seinen Fans kann Llambi in diesem Augenblick aber auf jeden Fall bauen. Viele drücken ihr Mitleid in den Kommentaren aus. "Oh nein! Ich hoffe, dass Sie und alle, die im Flugzeug sind, okay sind und ich wünsche Ihnen einen guten Rückflug später im Tag", kommentiert etwa eine besorgte Userin.

Getty Images Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Joachim Llambi im September 2021

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

