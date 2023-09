Haarwachstum: Jada Pinkett-Smith zeigt stolz neue Frisur

Jada Pinkett-Smith (52) liebt ihren neuen Look! Die Frau von Will Smith (54) geht schon seit einigen Jahren offen damit um, dass sie unter Haarausfall leidet. Das liegt an der Krankheit Alopezie, wodurch sie ihre Haare auf dem Kopf vermehrt verliert. Mittlerweile kann die Schauspielerin aber kleine Fortschritte im Wachstum vernehmen. Das zeigt sie nun stolz: Jada hat einen neuen Look!

Auf Instagram präsentiert die Sängerin ihre neue Haarfarbe: Jada trägt ihre kurzen Haare nun in einem goldenschimmernden Rosaton. Auf dem Selfie lächelt die Zweifachmama leicht in die Kamera und bringt die neue Frisur mit einem schwarzen Rollkragenpullover und großen Silberohrringen perfekt zur Geltung. "Das ist nichts anderes als eine Geburtstagsüberraschung im Sorbet-Stil!", witzelt Jada dazu und spielt auf die neue Haarfarbe an.

Anfang August teilte die 52-Jährige stolz mit ihren Fans, dass ihre Haare langsam dichter nachwachsen. "Das Haar verhält sich, als würde es ein Comeback feiern wollen! Ich habe immer noch ein paar kahle Stellen, aber – wir werden sehen", führte Jada aus.

Getty Images Jada Pinkett-Smith bei der Vanity Fair Party 2022

jadapinkettsmith Jada Pinkett-Smith im August 2023

jadapinkettsmith Jada Pinkett-Smith im August 2023

