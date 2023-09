Cathy Hummels will unter Alkoholeinfluss "nur knutschen"!

Cathy Hummels (35) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Kampf der Realitystars-Moderatorin und Mats Hummels (34) waren sieben Jahre lang verheiratet, bis erstmals Gerüchte über eine Trennung im Raum standen. 2022 bestätigten der Kicker und die Münchnerin dann, dass sie tatsächlich getrennte Wege gehen. Seitdem ist die Blondine Single und nun auch wieder offen für neue Bekanntschaften. Jetzt plaudert Cathy sogar ganz ungeniert über ihr Liebesleben!

In dem Podcast "Energy Wiesn Wahnsinn" entlockt Aaron Troschke (34) der Mama einige Details über ihr Datingleben. "Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gern", plaudert die 35-Jährige aus und erzählt weiter: "Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen." Doch eine Bedingung müsse die Person erfüllen, um mit der Ex von Mats schmusen zu dürfen: "Ein Mann kann noch so schön sein, aber wenn der stinkt, ist es vorbei." Für den Fall, dass ihr jemand mit Mundgeruch begegne, sei sie immer mit Kaugummis ausgerüstet.

Als Aaron die Blondine dann allerdings auf ihren Body Count anspricht, zeigt sie sich schüchterner und hält sich mit den Infos zurück. So könne Cathy die Männer, mit denen sie im Bett gewesen war, an einer Hand abzählen. "Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr, sehr privat", begründet sie.

Getty Images Cathy Hummels auf dem Münchner Oktoberfest 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

