Dritte Operation: Mrs.Marlisa liegt erneut im Krankenhaus

Das ist gerade eine schwere Zeit für Mrs.Marlisa! Bei der Influencerin war vor einigen Monaten schwarzer Hautkrebs festgestellt worden. Diesen musste sie operativ entfernen lassen. Doch damit nicht genug: Weitere Eingriffe waren notwendig. Unter anderem wurde ein Lymphknoten aus ihrer Leiste entfernt, um festzustellen, ob der Krebs gestreut hat. Jetzt liegt sie erneut im Krankenhaus: Marlisa muss wieder operiert werden!

Mit einem Reel auf Instagram meldet sich die Temptation Island-Teilnehmerin aus dem Krankenbett. Darin erzählt sie, dass sie sich in einer Woche bereits zwei Operationen unterziehen musste. Nun soll die dritte folgen: "Manche von euch haben ja mitbekommen, dass ich in Rostock operiert wurde. Dann wurde ich am Montag operiert, deshalb habe ich mich nicht gezeigt. Und jetzt liege ich wieder in der Charité und komme gleich in den OP." Der Grund dafür sei eine entzündete Narbe.

Nun hoffe die Blondine, schnell wieder fit zu sein, um ihren Geburtstag feiern zu können. Doch im Notfall soll die Party auch ohne sie stattfinden: "Ich will, dass meine Freunde meinen Geburtstag feiern, ich will, dass dieses Event stattfindet, dass alle meinen Geburtstag feiern. Und ich habe noch Hoffnungen, dass ich am Freitag auch dabei sein darf."

Mrs.Marlisa

Mrs.Marlisa

Mrs.Marlisa

