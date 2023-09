Paarungszeremonie: Wieder neue Couples bei "Love Island"!

Auf der Insel der Liebe stand schon die nächste Paarungszeremonie an! Eigentlich haben sich bei Love Island erst am Montag im Rahmen der großen Liveshow neue Couples gebildet – doch Fabi, Leon und Co. haben jetzt schon wieder die Qual der Wahl. Am Ende der aktuellen Folge der Kuppelshow stand eine weitere Zeremonie an, bei der sich die Jungs eine Lady schnappen durften. Das sind die neuen "Love Island"-Couples!

Während der Paarungszeremonie entscheidet sich Hannes Mörl dafür, in den darauffolgenden Tagen Jeanine näher kennenlernen zu wollen. "Ich entscheide mich für die Frau, die ich in der kurzen Zeit schon ins Herz geschlossen habe", begründet der Sohn von Markus Mörl (64) seine Wahl. Derryl bildet fortan ein Duo mit der Hotelfachfrau Evi. Ihm gefalle an ihr vor allem ihr Charakter und ihre direkte Art. Allerdings sind sowohl Hannes und Jeanine als auch Derryl und Evi erst einmal nur ein freundschaftliches Couple.

Fabi schnappte sich außerdem Alessandra zurück, nachdem Jeanine die beiden am Montag entzweit hatte. "Ich bin froh, dass es dich gibt", schwärmt der Hottie. Leon hat Gefühle für Laura entwickelt. Luca wählt erneut seine bisherige Herzensdame Jenny.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl und Evi bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de