Tour-Mitarbeiter verklagt weiteres Teammitglied von Lizzo!

Erneute Vorwürfe gegen Lizzo (35)! In den vergangenen Monaten hatten sich die Negativschlagzeilen um die Rapperin gehäuft. Einige ihrer ehemaligen Background-Tänzerinnen hatten der Musikerin Fatshaming, Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Immer wieder wies die US-Amerikanerin die Vorwürfe von sich und machte bereits deutlich, ihre Ex-Tänzerinnen verklagen zu wollen. Doch die Vorwürfe nehmen kein Ende: Ein weiteres Teammitglied von Lizzo wird verklagt!

Wie TMZ berichtet, habe eine Frau namens Asha Daniels eine Klage gegen Amanda Nomura eingereicht, von der sie angeheuert worden war. Die Arbeit während der Tour sei zermürbend gewesen – teilweise habe sie von sechs Uhr morgens bis zwei Uhr nachts arbeiten müssen. Außerdem sei Amanda brutal gewesen und habe oft rassistische und fettfeindliche Kommentare abgegeben. Schwarze Frauen habe sie während der Tour als "dumm", "nutzlos" und "fett" bezeichnet.

Außerdem soll Amanda Asha vorgeschrieben haben, sich in der Nähe der Rapperin nicht freizügig anziehen zu dürfen, um diese nicht eifersüchtig zu machen, wenn ihr Partner mit anderen schönen Frauen zusammen sei. Als sie diese Vorfälle gemeldet habe, seien sie, so ihre Vermutung, an Lizzo weitergeleitet worden – und sie wurde gefeuert. Die Erfahrungen hätten bei ihr anhaltende Angstzustände und PTBS, Migräne, Augenverzerrungen, Gehirnnebel und Müdigkeit hinterlassen.

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lizzo im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Lizzo, amerikanische Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de