"Benutztes Spielzeug": Kim disst "Are You The One?"-Mike

Und die Zankerei geht in eine weitere Runde! Kim Virginia (28) und Mike Heiter (31) fühlten sich bei Are You The One? – Reality Stars in Love sehr zueinander hingezogen und landeten einige Male sogar im Boom Boom Room – mit Happy End. Doch anders als ihre Bettgeschichten fiel die Matchbox-Entscheidung dann eher schlecht aus: Sie passen laut den Experten nicht zueinander. Seitdem herrscht Eiszeit zwischen den beiden, wobei Sticheleien auf dem Tagesprogramm stehen: Kim schießt bei der Matching-Night wieder gegen Mike!

Aktuell bandeln der Love Island-Star und Paulina Pilch an – die den Hottie unter den Augen von Sophia Thomalla (33) als ihr potenzielles Match einloggt. Doch das kann Kim wohl nicht unkommentiert lassen. "Mein benutztes Spielzeug darf jeder gerne haben", schießt sie gegen den Ex von Elena Miras (31) – und der kann darüber einfach nur genervt die Augen verdrehen. "Zwischen den beiden passt es optisch sowie persönlich so oder so nicht", teilt die 27-Jährige ungeniert ihre Meinung mit.

In dieser Staffel werden Kim und Mike wohl keine besten Freunde mehr: Kurz nach der Matching-Night kommt es zur nächsten Diskussion zwischen ihnen, weil die Aussagen der Content Creatorin den 31-Jährigen provozieren. "Es ist doch funny, wir sind doch auf Freundschaftslevel", rechtfertigt sich die Beauty. Das sieht der Tattooliebhaber jedoch komplett anders und feuert zurück: "Respektlosigkeiten sind nicht funny. […] Wo habt ihr die hergeholt?"

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de