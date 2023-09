Total süß! Holly Ramsays Freund Adam feiert Kindergeburtstag

Adam Peaty (29) hat allen Grund zum Feiern! Der Freund von Holly Ramsay wurde vor drei Jahren Vater: Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Eirianedd Munro bekam er den kleinen Sohnemann namens George. Und auch seine jetzige Partnerin – die Tochter des britischen Star-Kochs Gordon Ramsay (56) – versteht sich offenbar total gut mit dem Kleinen. Adam und Holly feiern jetzt nämlich gemeinsam den dritten Geburtstag von George!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht Adam jetzt einige Schnappschüsse von der niedlichen Geburtstagsfete – und die hatte wohl das Motto Superhelden. Auf den Bildern hält der Profi-Schwimmer beispielsweise seinen Sohn auf dem Arm, der wie Spiderman geschminkt ist. Auf einem weiteren Pic strahlt er mit seiner Liebsten Holly um die Wette. "So viele Luftballoons wie mein geistiges Alter plus Spiderman und Hulk", scherzt der stolze Papa in der Bildbeschreibung.

Holly nahm den süßen Netzbeitrag zum Anlass, ihrem Freund eine Liebeserklärung zu machen. Die 23-Jährige kommentiert das Posting nämlich mit den Worten: "Ich liebe dich." Außerdem repostet sie die Pärchenfotos in ihrer eigenen Story und versieht sie mit einem weißen Herz-Emoji.

