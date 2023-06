Wie süß: Holly Ramsay und Adam Peaty bestätigen Beziehung!

Sie machen es wohl offiziell! Holly Ramsay ist die zweitälteste Tochter von TV-Koch Gordon Ramsay (56) und seit einigen Jahren als Model erfolgreich. Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass die Beauty mit dem Schwimmer Adam Peaty anbandelt. Die beiden sollen sich im vergangenen Jahr bei der britischen Version von Let's Dance kennengelernt haben, an der die kleine Schwester der Britin, Tilly, und der Sportler teilnahmen. Nun scheinen Holly und Adam die Liebesgerüchte zu bestätigen!

Via Instagram teilt die 23-Jährige einige private Schnappschüsse. Neben Fotos vom Strand postet sie auch ein Selfie, auf dem sie happy in die Kamera strahlt. Doch interessanter ist die Kommentarspalte: Adam kommentiert mit einem weißen Herz, Holly antwortet ihm mit demselben Emoji. So wie es aussieht, sind die beiden tatsächlich ein Pärchen. Ein weiteres Indiz: Auf einem der Urlaubsbilder sitzt der Hund des 28-Jährigen auf einer Sonnenliege.

Adam ist seit August vergangenen Jahres wieder Single. Mit seiner Ex-Partnerin Eirianedd Munro hat der Brite schon einen Sohn namens George. Laut Daily Mail versuchen die beiden Eltern trotz der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen, denn ihr Kind habe oberste "Priorität."

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im Herbst 2022

Instagram / adam_peaty Adam Peaty im Mai 2023

Getty Images Adam Peaty, Schwimmer

