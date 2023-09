Singt Harry Styles etwa den nächsten "James Bond"-Song?

Darf Harry Styles (29) etwa schon bald an einem riesengroßen Projekt? Der britische Sänger feiert mit seiner Musik immer wieder Mega-Erfolge: 2023 gewann er mit seinem Album "Harry's House" beispielsweise den Grammy für das Album des Jahres. Auch seine Tournee namens Love On Tour ging durch die Decke. Jetzt könnte ihm eine weitere große Ehre zuteil werden: Angeblich soll Harry nämlich für den nächsten James Bond-Titelsong im Gespräch sein!

Das deutet jetzt jedenfalls der Experte William Kadjanyi gegenüber Daily Mail an. "Da immer mehr über den nächsten 'James Bond'-Film gesprochen wird, scheint es immer wahrscheinlicher, dass Harry Styles, einer der größten Namen in der heutigen Musikszene, die Stimme sein könnte, die wir in dem Titellied des nächsten Bond-Films hören", gibt er seine Einschätzung ab. Aber auch Ed Sheeran (32) und Elton John (76) hätten wohl gute Chancen auf diesen Auftrag.

In der Vergangenheit sangen schon große Weltstars die Titelsongs der beliebten Agentenfilme. Beispielsweise standen bereits Billie Eilish (21), Sam Smith (31), Madonna (65) und Co. für die 007-Streifen im Tonstudio. Die Sängerin Adele (35) gewann mit dem Track "Skyfall" sogar einen Oscar.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

