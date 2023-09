Montana Brown kämpft nach Geburt ihres Babys mit Haarausfall

Montana Brown macht aktuell keine leichte Zeit durch. Die einstige UK-Love Island-Teilnehmerin und ihr Partner Marc O'Connor hatten vor rund drei Monaten ihren Sohn Jude auf der Welt willkommen geheißen. Kurz nach der Geburt berichtete sie, dass ihr kleiner Schatz am Zungenbändchen operiert werden musste. Doch auch sie selbst ist derzeit gesundheitlich angeschlagen: Nach einer OP trägt sie derzeit eine Beinschiene. Nun muss Montana auch noch feststellen, dass ihr die Haare ausfallen.

Das berichtet die Influencerin ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story. "Zusätzlich zu allem anderen nach der Geburt... Ich habe meine Haare zum ersten Mal seit der Operation gewaschen. [...] und dann entdeckte ich, dass mir jetzt die Haare ausfallen", erklärt Montana und fügt ironisch hinzu: "Was für fabelhafte Neuigkeiten." Dazu zeigt sie eine haarlose Stelle an der Seite ihres Kopfes. Die Neu-Mama nimmt es aber ganz gelassen und scherzt: "Jetzt bin ich also eine sexy, kahle, unbewegliche und fleckige Mutter."

Die Hauptsache für Montana ist wohl aber, dass es ihrem Sohnemann wieder etwas besser geht. Erst vor wenigen Tagen teilte sie ein paar Schnappschüsse ihres Sprosses. Darauf strahlt er in die Kamera und verzieht freudig das Gesicht. "Liebe meines Lebens", schwärmte die stolze Mutter darunter.

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown in Griechenland, Juli 2021

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, Realitystar

Instagram / montanarosebrown1 Montana Browns Sohn Jude

