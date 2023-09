Schon 2016: Travis Kelce schwärmte im TV von Taylor Swift!

Travis Kelce (33) findet offenbar nicht erst seit Kurzem Gefallen an Taylor Swift (33)! Im Moment kursieren zahlreiche Gerüchte, dass der US-amerikanische Footballspieler mit dem erfolgreichen Popstar anbandelt. Während sich die "All Too Well"-Interpretin bislang allerdings noch nicht zu den Spekulationen äußerte, machte der Sportler nur eine geheimnisvolle Andeutung. Klar ist jedoch: Schon 2016 hatte Travis offenbar davon geträumt, Taylor zu küssen!

In einem Interview, das Travis schon im Jahr 2016 AfterBuzz TV gegeben hatte, schwärmt er bereits von der "Cruel Summer"-Sängerin. Mit den Moderatoren spielt er dabei das Spiel "Kiss, Marry, Kill", bei dem er entscheiden muss, welche der drei Promi-Damen Ariana Grande (30), Katy Perry (38) und Taylor Swift er küssen, heiraten und umbringen würde. "Mist, das ist wirklich hart. Ich will niemanden davon umbringen", zögert er zunächst und ordnet dann dennoch zu: "Kill ist Ariana. Sorry, ich liebe dich, aber du bist weg. Und dann ist Taylor Kiss. [...] Ja, Katy ist Marry."

Auch wenn Travis und Taylor aus der angeblichen Romanze ein großes Geheimnis machen – der Bruder des Sportlers äußerte sich vor einigen Tagen öffentlich dazu. "[...] Ich denke, dass alles zu 100 Prozent wahr ist", betonte Jason Kelce (35) zunächst und fügte dann hinzu: "Nein, ich mache nur Spaß. Ich weiß nicht, was zwischen den beiden läuft."

Getty Images Travis Kelce im November 2022

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler

