Ein "Hochzeit auf den ersten Blick"-Dreh fiel ins Wasser!

So hat sich wohl kein Paar seine Hochzeit auf den ersten Blick-Trauung vorgestellt! Auch in diesem Jahr wollen zwölf Singles im Rahmen des TV-Experiments vor den Altar treten und einen ihnen bisher unbekannten Menschen heiraten. Doch bei zwei Singles ist ungewiss, ob es überhaupt so weit kommt. Eine Hochzeit musste in dieser Staffel wegen starker Regenfälle unter- und vielleicht sogar abgebrochen werden!

In einer Joyn-Spezialfolge zum "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jubiläum erzählte die Wedding-Plannerin Madeleine: "Bei der Hochzeit heute hatten wir den Fall, dass superschönes Wetter angekündigt war, wir ein Outdoor-Dinner geplant haben und dann plötzlich hat das Wetter doch umgeschlagen. Es sind Wolken aufgekommen, Gewitter..." Daraufhin habe das Ganze zunächst abgedeckt werden müssen. Doch der Regen wollte offenbar nicht aufhören. Die Expertin Beate Quinn verkündete schließlich: "Das gab es noch nie. Wir haben jetzt Drehabbruch. [...] Wir müssen jetzt alles abbrechen und gucken, was passiert."

Offenbar handelte es sich bei der geplanten Hochzeit um die von Kandidatin Bianca. Zumindest ist in der Episode zu sehen, wie sie während starker Regenfälle neben der Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer (42) in einer Limousine sitzt. "Nicht, dass die jetzt denken, ich bin abgehauen oder habe kalte Füße bekommen und sie müssen mich wieder einfangen", scherzte die Personalsachbearbeiterin.

