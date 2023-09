Ex-Singles zweifelten schon an "Love Island"-Fabi und Alessa

Auch sie glaubten nicht wirklich an das Couple! Die gestrige Liveshow von Love Island hatte eine Überraschung parat, die besonders für zwei Kandidaten nicht gut ausging: Fabi und Alessa. Seit Tag eins hingen sie aufeinander – die Fans waren aber nicht überzeugt von dem Paar. Die "Power of the Zuschauer" schlug zu und der Lockenkopf und die Schweizerin mussten die Liebesvilla verlassen. Auch einige Islander hatten ihre Bedenken bei Alessa und Fabi!

Gegenüber Promiflash verrät der ausgeschiedene Teilnehmer Derryl kurz nach seinem Exit: "Ich zweifle an Fabi und Alessa. Ich glaube, da stimmt nicht alles so ganz, sie sind nicht ehrlich zueinander. Ich denke, sie sind zusammen, weil sie denken, sie könnten gewinnen." Auch bei Vani und Hannes habe er das Gefühl, dass sie nur ein Couple bilden, um weiterzukommen.

Jan steht Markus Mörls (64) Sohn und der Blondine aus Wolfsburg auch skeptisch gegenüber: "Ich denke, die kennen sich nicht so gut." Lucie hingegen wolle sich nicht wirklich in die Angelegenheiten der anderen einmischen, denn das würden andere schon genug tun. Trotz allem hätte sie sich klar positioniert, wenn es zwischen Alessa und Jeanine vor ihren Augen unfair geworden wäre: "Ich kann sehr verteidigend werden."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jan, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de