Tränen bei "Love Island": Diese drei Islander müssen gehen!

In der Love Island-Villa ist wieder genug Platz! Seit zwei Wochen suchen in der Datingshow einige Singles nach ihrer großen Liebe oder auch nur wilden Flirts. Bei einigen Pärchen funkte es dabei schon mächtig – so fummelten Leon und Laura bereits heftig in der Private Suite. Doch andere Islander fanden bisher keinen Partner. Und das hat Konsequenzen: Gleich drei Kandidaten müssen jetzt "Love Island" verlassen!

Am Montagabend fand auf der Insel der Liebe eine Paarungszeremonie statt. In dieser durfte Fabi endlich seine Alessandra wieder in die Arme schließen. Auch Laura und Leon sowie Jenny und Luca bildeten je ein Couple. Evi entschied sich für Leandro, wohingegen Hannes mit Vani endlich eine Partnerin fand. Mit Jeanines Wahl stand es dann fest – sie holte sich Angelo an ihre Seite und schickte damit Derryl und Jan nach Hause!

Doch was wurde aus Granate Lucie? Die Brünette musste nach einem ganz kurzen Aufenthalt die Liebes-Insel schon wieder verlassen – und zwar nach der Casa Amor. Gegenüber Promiflash erklärt sie nach ihrem Exit: "Ich habe ein bisschen mit dem Auszug gerechnet. Es ist nun mal so und im Endeffekt vielleicht auch der richtige Weg!"

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

RTLZWEI Jenny und Luca bei "Love Island"

Instagram / juicyy_luciee Lucie, Kandidatin bei "Love Island"

