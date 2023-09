Nach Einigung mit Ex: Joe Jonas besucht Kids in New York

Kehrt jetzt Ruhe zwischen Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ein? Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass der Sänger und die Schauspielerin sich getrennt haben. Danach stritten sie sich heftig um ihre zwei gemeinsamen Kinder: Die Mutter möchte ihre Sprösslinge in Großbritannien, ihr Vater hingegen in den USA großziehen. Nun sollen sich die Streithähne aber geeinigt haben. Inmitten seiner Tour reist Joe jetzt auch kurz zu seinen Kindern.

Aktuell befindet er sich mit seinen Brüdern Kevin (35) und Nick (31) auf großer Tour mit seiner Band Jonas Brothers. Trotzdem findet er noch Zeit für seine Kinder: Zwischen den Terminen am vergangenen Samstag in Washington, D.C. und dem darauffolgenden Montag in Pittsburgh flog der Musiker für einen Tag nach New York. Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen ihn mit Nick am Flughafen der Metropole. Dort werden die beiden von einem schwarzen Wagen abgeholt.

Laut Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorliegen, sollen die Noch-Eheleute zugestimmt haben, ihren Nachwuchs vorerst weiter in New York City großzuziehen. Dadurch soll "das Wohl der beteiligten Kinder" geschützt werden. Die betreuende Richterin muss die Einigung nur noch unterschreiben.

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Joe Jonas mit Sophie Turner auf einer Premiere

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas im Jahr 2021

