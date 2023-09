Wildes Knutschen: Matchen "Love Island"-Evi und Leandro?

Bei Evi und Leandro geht es heiß her! Die Hotelfachfrau und der Industriekaufmann bandeln bei Love Island immer mehr miteinander an. Evi wählte Leandro bei der Paarungszeremonie sogar als Couple. Ihm gefällt vor allem ihre selbstbewusste und direkte Art. In der Nacht kamen sich die beiden auch körperlich näher und knutschten wild miteinander rum. Doch haben sie Potenzial für eine Beziehung?

Leandro ist da auf jeden Fall optimistisch: "Ich glaube, dass wir beide jetzt in den letzten Stunden, in der letzten Zeit, die wir zusammen hatten, es einfach mal zugelassen haben, dass wir gucken, dass diese Connection in eine romantischere Richtung geht." Evi gestand ihm zwar, dass sie ein schwieriger Mensch und schwer zu handeln sei – wenn jemand mit ihr umgehen kann, würde sie ihn jedoch direkt heiraten. Ihren Auserwählten schreckte das offenbar nicht ab: "Bis jetzt scheue ich mich nicht davor." Nach ihrer heißen Knutsch-Session schwärmte Evi: "Es fühlt sich sehr gut an und wir sind sehr vertraut. Ein Schmetterling, der ist hier irgendwie in meiner Richtung gelandet."

Derryl, der ebenfalls ein Auge auf Evi geworfen hatte, ist von den beiden hingegen nicht ganz so überzeugt. Gegenüber Promiflash erklärte der Schweizer nach seinem Auszug aus der Villa: "Für den sie sich jetzt entschieden hat, der ist 23 und ich glaube nicht, dass er schon so reif für eine Beziehung oder gemeinsame Zukunft ist. Deswegen mal schauen, wie es bei den beiden weitergeht."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

