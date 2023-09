"Shakira kopiert": Britney Spears erklärt ihren Messertanz

Sie gibt eine Erklärung ab! Britney Spears (41) ist für ihre Tanzvideos bekannt, in denen sie sich in knappen Outfits vor der Kamera rekelt. Zuletzt versetzte sie ihre Fans jedoch in Sorge: In ihrem neusten Clip war die Sängerin zu sehen, wie sie in jeder Hand ein großes Messer hielt und wild mit diesen herumfuchtelte, während sie sich im Kreis drehte. Nun wendet sich Britney mit einer Erklärung für das skurrile Video an die Öffentlichkeit!

Nachdem die Aufnahme hohe Wellen geschlagen hatte und ihre Fans sich sichtlich besorgt um die "Toxic"-Interpretin zeigten, behauptete diese zunächst, dass die Messer nicht echt gewesen seien. Nun meldet sich die Hobby-Tänzerin mit einem neuen Video auf Instagram zurück, in welchem sie erneut eine Tanzeinlage zur Schau stellt. Untertitelt ist der Clip mit den Worten: "Um die Sache mit den Messern klarzustellen: Ich kopiere Shakira." Auch diese hatte bereits früher einmal bei einem Auftritt mit Messern in der Hand performt.

Während einige ihrer Follower überzeugt sind, dass die auf dem Filmmaterial gezeigten Messer echt sein müssen, weil wohl ein Klirren zu hören gewesen sei, nehmen andere die "Gimme More"-Sängerin in Schutz: "Shakira hat das vor Millionen von Zuschauern gemacht und nicht ein einziger hat etwas gesagt. Das ist keine große Sache, das sind buchstäblich Fake-Messer."

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

