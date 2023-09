Diese "Temptation Island V.I.P."-Verführerin ist eine Domina

Sie weiß, wie man Männer um den Finger wickelt! Ab dem 3. Oktober geht Temptation Island V.I.P. in die nächste Runde. Diesmal stellen sich Yannick Syperek und Mimi Gwozdz (29), Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26), Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersing (27) sowie Kader Loth (50) und Ismet Atli dem ultimativen Treuetest. Auch dabei: Zehn heiße Verführerinnen, die die vergebenen Männer an ihre Grenzen bringen – und diese Single-Dame bringt offenbar die besten Voraussetzungen mit!

Auch in diesem Jahr ist wieder ein bunter Mix an verschiedenen Ladys auf der Insel der Versuchung dabei. Unter anderem testet Verführerin Sarah die Treue der vier Promi-Männer. Wie Bild nun berichtet, soll die 26-Jährige das Liebesspiel bereits perfekt beherrschen – denn: Sie ist Domina. "Ich mag es, Männer an ihre Grenzen zu bringen", verrät sie gegenüber dem Newsportal. Ihre Geheimwaffe sei es, emotionale Bindungen zu den Kandidaten aufzubauen.

Erst vor wenigen Tagen erschien der erste Teaser zur vierten Staffel auf Instagram – und darin wird eins deutlich: Eine Person wird definitiv fremdgehen! In mehreren Aufnahmen knutscht ein Mann mit einer Frau erst im Pool, später auch im Bett herum. Ob Sarah diejenige ist, will sie bislang allerdings nicht verraten.

Instagram / sarahschneider.tv Sarah, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

RTL / René Lohse Die Paare von "Temptation Island V.I.P." 2023

Instagram / sarahschneider.tv Sarah, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

