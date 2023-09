Filmstar Michael Gambon (†82) wurde mit 68 noch mal Vater

Michael Gambon (✝82) ist verstorben. Er hat ein aufregendes Leben hinter sich. Der Schauspieler hatte vor allem durch sein Mitwirken in den Harry Potter-Filmen an Berühmtheit erlangt: Dort hatte er den Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore gespielt. Sein Privatleben hielt der gebürtige Ire größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, aber ein paar Details sind dennoch bekannt: So wurde Michael mit stolzen 68 Jahren noch mal Vater!

Im Jahr 1962 hatte der Filmstar seine Frau Anne Miller geheiratet. Gemeinsam haben sie auch einen Sohn, Fergus. Das ist aber nicht die einzige Frau an Michaels Seite gewesen: Er führte seit 2000 auch eine Beziehung mit seiner Geliebten Philippa Hart – blieb aber dennoch mit seiner Ehefrau verheiratet! Seine Zeit teilte Michael zwischen den beiden Frauen auf. Mit der 25 Jahre jüngeren Philippa bekam er dann 2007 und 2009 zwei Söhne.

Am Donnerstag hatte die Sprecherin des Schauspielers seinen Tod bekannt gegeben. "Der geliebte Ehemann und Vater Michael starb nach einer Lungenentzündung friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus. Michael war 82 Jahre alt", lautet die Mitteilung, die The Sun vorliegt.

