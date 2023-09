Geht das zu weit? Heidi Klum zeigt Kot ihrer Hunde im Netz

Schießt sie den Vogel damit komplett ab? Seit Anfang des Monats sind Heidi Klum (50) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) stolze Besitzer von zwei Hundewelpen – und die halten die Germany's Next Topmodel-Jurorin und den Tokio Hotel-Gitarristen ordentlich auf Trab! Auf Social Media gewährt das Model mit Fotos und Videos immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Übertreibt es Heidi jetzt mit diesem Post?

In einem aktuellen Reel auf Instagram teilt die 50-Jährige nun neue Aufnahmen ihrer zwei Vierbeiner – und diese Bilder sind alles andere als süß! Im Hause Klum herrscht nämlich Durchfallalarm. Die Hinterlassenschaften auf der Treppe filmt Heidi selbstverständlich für ihre Fans. Aber alles halb so wild: Die Blondine beseitigt das Malheur ganz lässig im Bademantel. Stubenrein scheinen die kleinen Fellnasen also noch nicht zu sein...

Wie gerne Heidi intime Eindrücke aus ihrem Leben teilt, hatte sie erst vor wenigen Tagen im Netz deutlich gemacht. Der ehemalige Victoria's Secret-Engel filmte sich nämlich beim Duschen und präsentierte dabei seinen nackten Rücken – Seitenansicht der Brust inklusive.

Instagram / heidiklum Heidi Klum beim Putzen

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

