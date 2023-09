"Harry Potter"-Fans in Trauer: Sir Michael Gambon ist tot

Die Harry Potter-Community ist in großer Trauer! Sir Michael Gambon (✝82) war den Fans vor allem als Professor Albus Dumbledore bekannt. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Der Schauspieler ist gestorben. "Der geliebte Ehemann und Vater Michael starb nach einer Lungenentzündung friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus", heißt es in einem Statement, das The Sun vorliegt.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de