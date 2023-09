Sir Michael Gambon ist tot: Fans trauern um Dumbledore-Star

Die Trauer ist groß. In sechs der acht Harry Potter-Filme war Michael Gambon (82) in die Rolle des Hogwarts-Schulleiters Professor Albus Dumbledore geschlüpft. Seit einigen Jahren war es allerdings ruhiger um ihn gewesen. Vor wenigen Minuten verkündeten seine Frau und sein Sohn dann bestürzende Neuigkeiten: Der britisch-irische Schauspieler ist nach einer Lungenentzündung im Krankenhaus gestorben. Zahlreiche Fans bekunden nun im Netz ihre Anteilnahme.

Auf X widmen tausende User dem Verstorbene rührende Worte. "Michael Gambon wird in den Herzen und Erinnerungen aller Menschen weiterleben, deren Kindheit er durch seine brillante Darstellung von Albus Dumbledore erhellte", und "Wir erheben unsere Zauberstäbe für Michael Gambon", schreiben zwei Fans. Wie durch die Kommentare deutlich wird, spielte Michael in vielen Leben eine große Rolle. "Vielen Dank für die jahrelange Unterhaltung, aber vor allem für die vielen, vielen Stunden, die du meiner Familie als Dumbledore geschenkt hast", betont ein Bewunderer.

Den Tod des Stars bestätigte seine Familie in einem Statement über ihre Sprecherin. "Der geliebte Ehemann und Vater Michael starb nach einer Lungenentzündung friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus. [...] Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schmerzlichen Zeit zu respektieren", heißt es in dem Schreiben, was The Sun vorliegt.

