Nach Hauskauf: Zahlt Laura Maria Rypa für gemeinsames Heim?

Sie redet Klartext! Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) hatten im Jahr 2020 ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Ab da war ihre Beziehung ein reines Auf und Ab, bis sie schließlich zwei Jahre später die frohe Botschaft verkündeten, einen gemeinsamen Sohn zu erwarten. Dieser kam im darauffolgenden Jahr auf die Welt. Kürzlich wagte das Pärchen den nächsten großen Schritt und kaufte sich ein gemeinsames Haus. Nun verrät Laura Maria, ob sie und Pietro ihr neues Heim auch zusammen finanziert haben!

In einem Q&A auf Instagram beantwortet sie die Frage, ob den Turteltauben das Haus auch gleichermaßen gehört: "Wir haben uns das Haus zusammen gekauft, deshalb wird es 50/50 aufgeteilt." Zudem ist es der einstigen Rechtsanwaltsfachangestellten wichtig zu betonen, dass sie genauso für das neue Eigenheim aufkommt wie ihr Verlobter: "Es gibt hier ja so einige Pappnasen, die glauben, dass Pietro alles alleine bezahlt. Aber nein, ich bezahle 50 Prozent, genau wie Pietro auch."

Den Hauskauf kündigte das Influencer-Paar in den sozialen Medien an: "Das Haus bedeutet nicht nur einen Umzug für uns, sondern wir planen darin unsere komplette Zukunft. Wir freuen uns sehr, die ganzen Erlebnisse dort erleben zu dürfen, egal ob es schöne oder auch schwere Tage werden, wir tun es für uns und unsere Familie." Bis die kleine Familie in das Haus ziehen könne, müsse allerdings noch einiges passieren.

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

