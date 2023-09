Bruce Willis' Demenz: Tallulah will Erinnerungen schaffen!

Es ist keine leichte Zeit für sie! Schon seit längerem ist bekannt, dass Bruce Willis (68) an FTD, einer seltenen und besonders schnell voranschreitenden Form von Demenz, erkrankt ist. Immer wieder gibt die Familie des Schauspielers Updates zu seinem Gesundheitszustand. Auch seine Tochter Tallulah Willis (29) spricht regelmäßig öffentlich über ihren Vater. Zuletzt verriet Tallulah, wie sie versucht, die Zeit mit Bruce so gut wie nur irgend möglich in Erinnerung zu behalten.

In einem Artikel für die britische Vogue hatte die Schauspielerin ihren Umgang mit der Krankheit ihres Vaters geschildert. So schrieb sie, dass sie die Zeit mit ihm vollkommen auskosten wolle und so viel sie kann von seinem Leben dokumentieren möchte. Dazu gehöre auch, bei jedem Treffen mit Bruce so viele Fotos wie nur möglich zu machen und alle Sprachnachrichten zu speichern, die er ihr hinterlässt.

"Ich habe jede Sprachnachricht von ihm auf einer Festplatte gespeichert", verriet die Schauspielerin. "Ich versuche zu dokumentieren und eine Aufzeichnung für den Tag zu erstellen, an dem er nicht mehr da ist, um mich an ihn und an uns zu erinnern", erklärte sie.

